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FETÖ’cü 'ın adamına ’tan terfi

Son dakika haberi... FETÖ'cülere kucak açmaya devam ediyor. FETÖ’nün olarak bilinen ’a yakınlığıyla bilinen Erdoğan Öztürk, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş tarafından terfi ettirildi

  • Güncel
  • 27.02.2020 07:49
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 07:52
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FETÖ’cünün adamına Mansur Yavaş’tan terfi
FETÖ'nün olarak bilinen 'ın girişimleriyle Erdoğan Öztürk Aydın Büyükşehir Belediye'sinde Genel Sekreter Yardımcısı yapıldı. Daha sonra ise Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü olan Erdoğan Öztürk, aday olduğu Didim Belediye Başkanlığını kazanamayınca, 'li tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdür yardımcılığına alınmıştı. Öztürk'ün, Başkan Yavaş tarafından ASKİ Genel Müdürü yapıldığı öğrenildi.



Bilindiği gibi Öztürk'ün Karaarslan'la irtibatı olduğuna ilişkin S.S. isimli bir tanık Başsavcılığa ifade vermişti. İddiaya göre, Öztürk dahil olmak üzere Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey çok sayıda atama Karaarslan sayesinde gerçekleşmişti.

SABAH

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