Corona virüsle ilgili şoke eden haberler peş peşe geliyor. İlk kötü haber ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'dan geldi. Ve dünyanın korktuğu en kötü haber İsrail'den geldi. Ülkede corona virüs salgınında ikinci dalgaya girildi. İşte tüm sıcak gelişmeler...
ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının son günlerde yeniden yükselişe geçtiğini söyledi.
Azar, CNN televizyonunda Jake Tapper'ın sunduğu "State of Union" programında, ülkedeki Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.
Özellikle güney ve batı eyaletlerde vaka sayılarının hızlı şekilde arttığına işaret eden Azar, "Ülke şu anda birkaç ay önce pandeminin zirve yaptığı dönemden farklı bir durumda.
Aşı ve tedavi çalışmaları ilerliyor ancak salgının yayılmasını yavaşlattığımız devir kapanıyor." ifadesini kullandı.
Herkesin sorumluluk alarak maske ve sosyal mesafe kurallarına itaat etmesi gerektiğinin altını çizen Azar, vakaların ülkedeki "normalleşme" sürecine bağlı olarak artışa geçtiği iddialarını da yanıtladı.
Azar, "Vakaların artmasının nedeni normalleşme değil. Birçok eyalette normalleşme sürecine henüz çok yeni başlayan topluluklarda bile vakalar artıyor.
Vakaların artış nedenini derinlemesine incelemeliyiz ancak şurası kesinki kendi davranışlarımıza dikkat etmeli, sosyal mesafeyi koruduğumuz ve maske taktığımızdan emin olmalıyız." diye konuştu.
ÖLÜ SAYISI 128 BİNİ AŞTI
ABD'de yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 488 artarak 128 bin 161'e yükseldi. ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.
Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 42 bin 935 artarak 2 milyon 597 bin 383'e ulaştı.
Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 488 artarak 128 bin 161'e çıktı. Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 319 bin 274 vakayla Brezilya, 634 bin 437 vakayla Rusya ve 537 bin 957 vakayla Hindistan izliyor.
Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor. New York'ta şu ana kadar 416 bin 18 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 452 kişi hayatını kaybetti.
New York'u yaklaşık 211 bin vakayla California ve 176 binden fazla vakayla New Jersey takip ediyor. ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 32 milyon 12 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 81 bini geçti.
CORONAVİRÜSTE İKİNCİ DALGAYA GİRİLDİ
İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, ülkesinin yeni tip corona virüste (covid-19) ikinci dalgaya girdiğini açıkladı.
Edelstein, Twitter'daki hesabı üzerinden düzenlediği basın toplantısında, "Koronavirüsün ikinci dalgasının başlangıcındayız; bundan dolayı yeni kısıtlamalara gitmek zorundayız." dedi.
Bakan Edelstein, alınacak önlemlere ilişkin, "Kısıtlamalar, toplantıları ve düğün salonları ile Yahudi ibadethanelerini kapsayacak." ifadesini kullandı.
Kararların, ekonomi ve sağlık alanındaki ihtiyaçlar göz önünde tutularak alındığını vurgulayan Edelstein, talimatlara uyulmadığı takdirde, açık yerlerin kapatılmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.
İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 218 yeni vaka tespit edildi. Perşembe günkü 668 yeni vaka sayısı, ülkede "24 saatte tespit edilen en fazla Kovid-19 vakası" olarak kayda geçmişti.