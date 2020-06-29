Akşam saatlerinde vaka, vefat ve iyileşen hasta sayısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyuruyor. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 48 bin 309 test yapıldı, 1356 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1413 kişi iyileşti. Peki, Koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte 29 Haziran korona tablosu

KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN SAYISI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Haziran vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.