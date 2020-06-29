



Turnuvada emeği geçenlere teşekkür eden Eren, şunları kaydetti:

"Barış Harekatı Futbol Turnuvası'nın oynanmasında emeği geçenlere teşekkür ederiz. Bizim için katılım sağlayan tüm takımlar birinci gibidir. Ülkemizin sınırlarını ve Suriye'deki insanlarımızın canlarını koruyan Mehmetçiklerimize ne kadar teşekkür etsek azdır.





