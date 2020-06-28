Son dakika: Terör örgütündeki çözülme devam ediyor: 1'i gri listede aranan 3 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının yanı sıra ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu biri gri listede aranan 3 terörist Şırnak'ta teslim oldu.



Yapılan açıklamada, "Terör örgütündeki çözülme devam ediyor

Jandarma ve Emniyetin ikna çalışması sonucu, biri gri listede yer alan 3 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının yanı sıra ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmaları sonucunda terör örgütündeki çözülme devam ediyor.

Bu kapsamda; 2013 yılında örgüte katılan, terörden arananlarda Gri Listede yer alan teröristin de arasında bulunduğu 3 örgüt mensubu, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı *92'ye* yükseldi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.