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    Son dakika: Terör örgütündeki çözülme devam ediyor: 1'i gri listede aranan 3 terörist teslim oldu

    Son dakika haberine göre, emniyet ve jandarma unsurlarının yanı sıra  ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu biri gri listede aranan 3 terörist 'ta teslim oldu.

    Terör örgütündeki çözülme devam ediyor

    emniyet ve jandarma unsurlarının yanı sıra ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu biri gri listede aranan 3 terörist 'ta teslim oldu.

    Yapılan açıklamada, "Terör örgütündeki çözülme devam ediyor

    Jandarma ve Emniyetin ikna çalışması sonucu, biri gri listede yer alan 3 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının yanı sıra ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmaları sonucunda terör örgütündeki çözülme devam ediyor.

    Bu kapsamda; 2013 yılında örgüte katılan, terörden arananlarda Gri Listede yer alan teröristin de arasında bulunduğu 3 örgüt mensubu, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı *92'ye* yükseldi.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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