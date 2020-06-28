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    • 29.06.2020 00:38
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    Son dakika: Valiliğinden 'teki 5,2'lik e ilişkin açıklama: Anlık olarak takip edilmektedir

    Son dakika haberine göre, Valiliği, ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğünde le ilgili herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığını, koordinasyonundaki saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

    Muğla Valiliğinden deprem açıklaması

    Valiliği, ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğünde le ilgili herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığını, koordinasyonundaki saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 28 Haziran'da saat 20.43 sıralarında Marmaris ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

    Deprem sonrasında AFAD ekipleri tarafından alan taraması çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, "Saat 23.30 itibarıyla herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. AFAD koordinasyonundaki saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ana deprem sonrası en büyüğü 2.7 büyüklüğünde olmak üzere artçı depremler kaydedilmiştir. İlimiz genelinde AFAD Başkanlığı tarafından 24 saat izlenen toplam 25 deprem istasyonu bulunmakta olup, gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir." denildi.


    Haberler Güncel Son dakika: Muğla Valiliğinden Marmaris'teki 5,2'lik depreme ilişkin açıklama: Anlık olarak takip edilmektedir
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