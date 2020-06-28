Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



SAAT 20.43'TE MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 61,41 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Detay 28.06.2020 20:43:28 AFAD 36.6861 28.2256 61.41 Mw 5.2 - - - - Akdeniz, 0.30 km. Marmaris (Mugla) 476668Detay 28.06.2020 18:18:42 AFAD 38.4201 39.2266 7.00 ML 0.9 Türkiye Elazig Sivrice - - 476665Detay 28.06.2020 17:32:59 AFAD 38.2740 38.7760 8.60 ML 1.4 Türkiye Malatya Pütürge - -