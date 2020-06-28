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    • 28.06.2020 21:07
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    Son dakika: 'da korkutan | Son depremler

    Son dakika haberine göre, 'nın ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde meydana geldi. Merkez üssü Muğla Marmaris olan deprem çevre illerden de hissedildi.

    Muğla'da korkutan deprem

    'nın ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde meydana geldi.

    SAAT 20.43'TE MEYDANA GELDİ

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Depremin 61,41 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.






    SON DEPREMLER
    Detay 28.06.2020 20:43:28 AFAD 36.6861 28.2256 61.41 Mw 5.2 - - - - Akdeniz, 0.30 km. Marmaris (Mugla) 476668
    Detay 28.06.2020 20:29:03 AFAD 38.2746 38.8000 7.00 ML 2.4 Türkiye Malatya Pütürge - - 476667
    Detay 28.06.2020 18:18:42 AFAD 38.4201 39.2266 7.00 ML 0.9 Türkiye Elazig Sivrice - - 476665
    Detay 28.06.2020 18:10:08 AFAD 37.2910 30.8778 6.97 ML 1.5 Türkiye Burdur Bucak - - 476666
    Detay 28.06.2020 17:32:59 AFAD 38.2740 38.7760 8.60 ML 1.4 Türkiye Malatya Pütürge - -
    Haberler Güncel Son dakika: Muğla'da korkutan deprem | Son depremler
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