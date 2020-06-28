

BAŞARI SIRASI NEDİR?

Başarı sırası, ilgili üniversite bölümüne en son giren kişinin ilgili puan türünde başarı sıralamasıdır. Yani bölüme en son giren kişinin belirtilen puan türünde kaçıncı sırada olduğunu ifade eder.

Puanların asıl amacı sizi yaklaşık 2 milyondan fazla kişi arasında sıralamaktır. Yani sınavda ne kadar yüksek puan alırsanız diğer adaylara göre o kadar önlerde olursunuz. Önlere doğru çıktıkça da tercihlerinizin tutma ihtimaliniz artar.

Tercih yaparken asıl kullanılan veri başarı sıralamasıdır. Yani başka bir deyişle; başarı sıralamanız belli olduktan sonra puanlara bakmanıza hiç gerek yok. Tercih yaparken veya bölümleri araştırırken düşünmeniz gereken ilgili bölümün popüleritesi (geçen yıla göre kontenjanı, talepler nasıl değişmiş gibi veriler) ve kendi başarı sıralamanızdır.