CHP'de yeni tartışma! Kurultay mahkemelik olabilir!

Önder Sav, CHP'nin geçen mart ayında yapması planlanan fakat pandemi nedeniyle ertelenen ve 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılan 37'nci Olağan Kurultayı'na dair yazılı açıklamada bulundu. Sav, Bilkent Odeon Gösteri Merkezi'nde yapılacak kurultayın toplumun ve ülkenin genel sorunlarının ve parti tutumunun görüşülüp karara bağlanacağı en üst organ olduğunu bildirerek, "Kurultay, ülkemizin, demokrasimizin ve toplumumuzun, çözümlerin konuşulup üretileceği çok önemli bir buluşmadır" dedi.

'MAALESEF ERTELENMESİ DÜŞÜNÜLMÜYOR'

Sav, kurultayın yapılacağı yarı açık mekanın 4 bin kişilik olsa bile pandemi koşulları hesaplandığında ancak 900 kişinin yerleştirilebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Önlü arkalı, sağlı sollu 1,5 metre aralıklarla kişilerin oturtulması zorunlu iken bunun kurultay üyeleri, güvenlik güçleri, görevliler ve basın mensuplarının toplamı hesaba katıldığında mekânın yetersizliği ve elverişsizliği ortadadır. Korkarız ki kurultayı illa yapacağız inatlaşması, hiç düşünmek istemediğimiz kurultay üyelerinin ciddi sağlık sorunlarını yaşaması gibi vahim sonuçları doğurmasın. Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü'nün 6-8-10 Temmuz'da yapılacak mezuniyet törenlerinde pandemi koşullarında aynı mekana ancak biner kişinin katılabileceği duyurusu da durumun vahamet ve ciddiyetini kanıtlamaktadır.

"MAHKEMELİK OLABİLİR"

Bundan önceki 36'ncı Kurultay 3-4 Şubat 2018'de yapılmıştır. Aradan 2 yıl geçmiş 3'üncü yılın içine girilmiştir. Tüzüğümüze göre hukuken ve siyaseten 3-4 Şubat 2021 tarihine kadar kurultayı yapma olanağı ve zamanı vardır. Yarı açık bir mekânda Temmuz sıcağında 1370 kurultay delegesinden 400'e yakınının ve 600 civarında onur üyesi olan kurultay üyesinin katılamayacağı kurultay sakat, tartışmalı ve hiç temenni etmeyiz ama mahkemelik olabilecek bir kurultaydır. Kurultay sadece genel başkan, parti meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK ) ve beklenti içinde olan mevcut Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin yerlerini korumaları için elverişsiz koşullarda sadece seçime indirgeniyor ve ufak hesaplar öne çıkıyor ve maalesef kurultayın ertelenmesi düşünülmüyor."