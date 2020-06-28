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    • 28.06.2020 14:53
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    Son dakika: 'da korkutan ! ve 'te de hissedildi | Son depremler

    Son dakika haberleri... 'da 4.2 şiddetinde bir meydana geldi. Depremin merkez üssünün , 'ın Lasithi bölgesi olduğu bildirildi. 'ın aktardığı son dakika gelişmesine göre deprem 'nın Datça, ve bölgelerinde de hissedildi.

    Datça'da korkutan deprem!

    , az önce bildirdiği son dakika gelişmesinde 'nde 4.2 şiddetinde bir in olduğunu ifade etti. Depremin merkez üssünün Ege Denizi olduğu 'da hissedildiği vurgulandı. Depremin şiddeti 4.2 olarak ifade edilirken merkez üssü olarak Ege Denizi işaretlendi. Depremin saati 14:18, derinliği ise 10.40 km olarak belirtildi. Bölgede herhangi bir can veya mal kaybı bulunmuyor.

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssünün Akdeniz olduğunu ifade ederken depremin şiddetinin 4.5 olduğunu belirtti.

    Haberler Güncel Son dakika: Datça'da korkutan deprem! Bodrum ve Marmaris'te de hissedildi | Son depremler
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