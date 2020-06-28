Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidinin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel için taziye mesajı paylaştı.
Oktay, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde hain teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan kahraman askerimiz Recep Yüksel'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.