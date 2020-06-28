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    • 28.06.2020 14:12
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    'dan Pençe-Kaplan şehidinin ailesine başsağlığı mesajı

    'dan Pençe-Kaplan şehidinin ailesine taziye mesajı paylaştı.

    Fuat Oktay'dan Pençe- Kaplan şehidinin ailesine baş sağlığı
    'dan Pençe-Kaplan şehidinin ailesine başsağlığı mesajı

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel için taziye mesajı paylaştı.

    Oktay, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde hain teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan kahraman askerimiz Recep Yüksel'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum.‬ ‪Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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