Ankara polisi nefes kesen bir operasyona daha imza attı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri düzenlediği "Marina Operasyonu" ile yat çetesini çökertti.

YÜKLÜ MİKTARDA KAPORA VEREREK GÜVEN KAZANMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Ankara'dan Antalya'ya yerleşerek lüks bir ofis tutup, sözde lüks oto ve yat ticaretine başlayan çete üyeleri, onlarca zengin iş adamı ve vatandaşı dolandırdı. Dolandırıcıların lüks otomobiller ve yatlar için alıcıymış gibi pazarlık yaparak, yüklü miktar miktarda kapora verip güven kazanmaya çalıştıkları, böylece aldıkları araçların tescillerini kendi üzerlerine geçirdikleri belirlendi. Kaparo haricinde geriye kalan parayı ise ödemeden ortadan kayboldukları ve verdikleri çeklerin de karşılıksız çıktığı belirlendi.

PLANLANAN PEK ÇOK EYLEM ENGELLENDİ

2 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında dolandırıcıların planladıkları pek çok eylem polisin tarafından engellendi. Ankara polisi Antalya'da Eskişehir ve Ankara'da eşzamanlı operasyon düzenledi.

SEVGİLİSİ ÇETENİN KASASI

Bu çerçevede 11 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Dolandırıcılık olayları ile ilgili 5 konu da buna paralel olarak aydınlatıldı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 4 silah ele geçirildi. Çete liderinin yardımcısı Ç.Ç'nin kız arkadaşı T.D'nin çetenin kasası olduğu ve muhasebe işleri ile ilgilendiği ortaya çıkarıldı.

"ZENGİN İŞ İNSANI" TAKTİĞİ

Zanlıların ifadelerinde yaptıkları dolandırıcılık vakasını itiraf etti. H.H ifadesinde pişman olduğunu söyledi ve şebekenin çalışma yöntemini anlattı. Çete elebaşının zengin iş insanı gibi göründüğünü belirtti. Zanlıların emniyet işlemlerinin de sürdüğü öğrenildi.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.