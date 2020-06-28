Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.06.2020 14:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.06.2020 14:21
    ABONE OL

    'da saldırısı: 5 ölü!

    , militanların Gor vilayetinin Sagar ilçesine düzenlediği silahlı saldırıda üç güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Açıklamada, saldırının ardından çıkan da 14 militanın öldürüldüğü, 15 militanın yaralandığı bildirildi.

    Afganistan'da taliban saldırısı: 5 ölü!

    militanlarının, 'ın Gor ve Uruzgan vilayetlerinde düzenlediği saldırılarda beş güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

    , militanların Gor vilayetinin Sagar ilçesine düzenlediği silahlı saldırıda üç güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

    Açıklamada, saldırının ardından çıkan da 14 militanın öldürüldüğü, 15 militanın yaralandığı bildirildi.

    Öte yandan, Uruzgan Valiliği Sözcüsü Zilgey İbadi, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Uruzgan merkezine silahlı ve bombalı saldırı düzenlediğini söyledi.

    İbadi, saldırıda iki güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, yedi güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.

    İbadi, saldırı sonrası çıkan çatışmada iki militanın öldürüldüğünü, beş militanın yaralandığını kaydetti.

    Haberler Güncel Afganistan'da taliban saldırısı: 5 ölü!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri