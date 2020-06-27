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    Son dakika: 'da 2016 yılındaki alçak nın faili 'lı terörist yakalandı!

    'da 2016 yılında yüklü araçla düzenlenen, aynı aileden 5 kişinin düştüğü nın faili 'lı terörist Diyarbakır'daki bir noterde işlem yaptığı sırada yakaladı.

    O terörist yakalandı

    'da 2016 yılında yüklü araçla düzenlenen, aynı aileden 5 kişinin düştüğü nın faili 'lı terörist yakalandı.

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Sur ilçesinde 10 Ağustos 2016'da çevik kuvvet polislerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen ve aynı aileden 5 sivilin şehit edildiği saldırının failinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

    NOTERDE İŞLEM YAPARKEN YAKALANDI
    Saldırıyla ilişkili olduğu belirlenen şüpheli Mehmet Eliaçık'ın yakalanması için çalışma yapan ekipler, şüpheliyi Diyarbakır'daki bir noterde işlem yaptığı sırada yakaladı.

    Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

    SALDIRI
    Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü yakınlarında 10 Ağustos 2016'da gerçekleştirilen saldırıda anne Behiye Yıldırım (52), kızı Derya Yıldırım (23) ve Demet Yıldırım Aydın (31) ile çocukları Oğuz Kaan (8) ve Ceylinaz Aydın (3) şehit düşmüş, aralarında polislerin de bulunduğu 12 kişi yaralanmıştı.

    Haberler Güncel Son dakika: Diyarbakır'da 2016 yılındaki alçak saldırının faili PKK'lı terörist yakalandı!
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