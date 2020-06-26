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    • 26.06.2020 12:16
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    yine terör seviciliğinde! 'ya 21 milyon dolarlık yardım!

    eli kanlı terör örgütlerine yardıma devam ediyor. Beşşar Esad rejimi ve destekçilerine yönelik yaptırımı öngören "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"nın yürürlüğe girmesi ile birlikte ABD'li yetkililer /’ya 21 milyon dolar nakdi destekte bulundu.

    ABD'den PKK'ya 21 milyon dolarlık yardım!

    rejimi ile destekçilerine yaptırım öngören "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"nın yürürlüğe girmesinin ardından 'li yetkililer, terör örgütü /'ya destek amaçlı 21 milyon dolar verdi.

    Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esed rejimi ile destekçilerine yaptırım öngören Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nı 17 Haziran'da uygulamaya koyan ABD, terör örgütü YPG/PKK'ya sahip çıktı.

    ABD'li yetkililer, söz konusu yasadan etkilenmemesi için YPG/PKK'ya 21 milyon dolar nakit yardımında bulundu.

    Yasanın yürürlüğe girmesinden bir gün sonra maddi destekle rahatlayan terör örgütü, işgalindeki bölgelerde ödediği maaşlara yüzde 150 oranında zam yaptı.

    Kaynaklar, bu yardımın tek sefere mahsus olmadığını belirterek, ABD'li yetkililerin, terör örgütünün ihtiyaç duyması halinde benzer destekler sağlamayı vadettiğini aktardı.

    ABD DIŞİŞLERİ İNKAR ETTİ, KOALİSYON NET YANIT VEREMEDİ
    Örgüte yardım konusunda sorulan ABD öncülüğündeki 'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Sözcülüğü, konunun muhatabı olarak ABD nı gösterdi. ABD Dışişleri ise AA'ya konuyla ilgisi olmayan genel nitelikli bir açıklama iletti

    Koalisyona yeniden "SDG'ye (YPG/PKK) doğrudan mali yardımda bulundunuz mu?" sorusunun yöneltilmesi üzerine Sözcü Albay Myles Caggins, SDG adını kullanan YPG/PKK'ya yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) önleme ve sağlık yardımı için 1,2 milyon dolar verdiklerini belirtti.

    Caggins'e, "Aylar önceki sağlık yardımları değil Sezar Yasası nedeniyle nakit para yardımında bulundunuz mu?" diye sorulması üzerine ise devreye ABD Dışişleri Bakanlığı girdi. Bakanlık kendilerinin örgüte herhangi bir maddi yardımda bulunmadığını kaydetti.

    Böylece ABD öncülüğündeki Koalisyon, son nakit yardımına ilişkin doğrudan ve net açıklama yapmaktan kaçındı.

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