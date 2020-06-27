LGBT DESTEKÇİSİ MATİZ'İN ŞARKISI SORULDU!

TYT Türkçe testinde, "Velev ki ibneyiz" pankartı taşıyan ve eşcinsellerin sözde 'onur yürüyüşleri'ne destek olan LGBT destekçisi Mabel Matiz'in "Fırtınadayım" şarkısının bir sözüne yer verilerek ne ifade edildiği soruldu.

SOSYAL MEDYADA TEKİ YAĞDI

Sosyal medyada sınava giren öğrenciler ve vatandaşlar, Mabel Matiz'i konu alan YKS sorusuna büyük tepki gösterdi.