2020 YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yetenek Testi (TYT) 2020 bu sabah yapılan sınavla tamamlandı.
LGBT DESTEKÇİSİ MATİZ'İN ŞARKISI SORULDU!
TYT Türkçe testinde, "Velev ki ibneyiz" pankartı taşıyan ve eşcinsellerin sözde 'onur yürüyüşleri'ne destek olan LGBT destekçisi Mabel Matiz'in "Fırtınadayım" şarkısının bir sözüne yer verilerek ne ifade edildiği soruldu.
SOSYAL MEDYADA TEKİ YAĞDI
Sosyal medyada sınava giren öğrenciler ve vatandaşlar, Mabel Matiz'i konu alan YKS sorusuna büyük tepki gösterdi.
"ÖRNEK GÖSTERECEK KİMSEYİ BULAMADINIZ MI?"
Bir kullanıcı "Gençlere eşcinsel ve LGBT savunucusu Mabel Matiz (Matiz resimde 'Velev ki İbneyiz' pankartı taşıyan kişi) den başka örnek gösterecek kimseyi bulamadınız mı? Ne yapmaya çalışıyorsunuz?" sözleriyle tepki gösterdi.
İşte o tepkilerden bazıları: