Mabel Matiz kimdir kaç yaşında nereli? YKS Mabel Matiz sorusu nedir?

Mabel Matiz 2013 yılı sonunda GQ Türkiye dergisinin Men Of The Year ödüllerinde "Yılın Müzisyeni" ödülüne layık görülmüştür. Sonraki yıl Yaşım Çocuk albümünde yer alan "Alaimisema" şarkısı 14 Temmuz 2014'te Radio Edit versiyonuyla single olarak yeniden yayınlanmış, kendi albümleri dışında Teoman, Göksel, Ayşegül Aldinç, Özge Fışkın, Burcu Tatlıses, Ceyl'an Ertem gibi sanatçıların albümlerinde söz yazarı ve besteci olarak da bulunmuştur.

13 Şubat 2015 tarihinde ise Can Güngör prodüktörlüğünde kaydettiği 3. albümü Gök Nerede'yi yayınladı. 20 Haziran 2018'de ise dördüncü stüdyo albümü olan Maya'yı çıkarmıştır.