Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.06.2020 13:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.06.2020 14:03
    ABONE OL

    Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan öncesi Anıtkabir'e ziyaret

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri () komuta kademesi ve Yardımlaşma Kurumu () yönetim kurulu üyeleri ile OYAK 60'ıncı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan , daha sonra saygı duruşunda bulundu.

    Son dakika: Bakan Akar'dan Anıtkabir'e ziyaret
    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; , beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tümgeneral Mehmet Taş ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.



    'ün mozolesine çelenk bırakan Bakan Akar, daha sonra saygı duruşunda bulundu. Bakan Akar ve beraberindeki heyet Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra 60'ıncı OYAK 'na katıldı.

    Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan OYAK Genel Kurulu öncesi Anıtkabir'e ziyaret
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri