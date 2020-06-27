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    • 27.06.2020 16:55
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    'da sokağa çıkma kısıtlaması bitti yüzde 6'dan yüzde 47'ye fırladı! (İstanbul )

    haberi... 'da kısıtlamanın sona ermesiyle bir anda yüzde 6'dan yüzde 47'ye çıktı. Trafik yoğunluğu artmaya devam ediyor. İşte İstanbul trafiğinde anlık durum.

    1 saatte yüzde 6'dan yüzde 47'ye
    'da YKS sınavı nedeniyle bugün 09.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte İstanbul'un pek çok noktasında yoğunluğu arttı.



    'nin trafik yoğunluk haritasında saat 15.00'ta kentte yoğunluk yüzde 6 seviyesindeydi. Kısıtlamanın kalkmasıyla trafik bir anda artmaya başladı.



    Haritada 'yeşil' olan yollar kısa sürede 'kırmızı'ya dönmeye başladı. Saat 15.15'te yoğunluk yüzde 17, saat 15.30'da yüzde 31, saat 15.40'ta ise yüzde 40 oldu.

    Tam bir saat sonra ise kentte yollar kırmızıya döndü trafik yoğunluğu ise yüzde 47'ye çıktı. Trafik yoğunluğu artmaya devam ediyor.
    İstanbul'da kısa sürede oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi.

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