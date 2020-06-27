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    • 27.06.2020 17:00
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    : 'da örgütü 'a yönelik eş zamanlı ! Çok sayıda gözaltı var

    haberine göre 'da örgütü 'a yönelik düzenlenen da gözaltına alınan uyruklu 11 kişi adliyeye sevk edildi.

    Eş zamanlı operasyonda yakalandılar!

    Emniyet Müdürlüğü le Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 24 Haziran 'da İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde 'a yönelik düzenlendi. 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda uyruklu 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 kişi götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden biri sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 11 kişinin gözaltı süresinin uzatılmasına karar verildi. 11 kişinin sorgusu sürecek.

    Haberler Güncel Son dakika: Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var
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