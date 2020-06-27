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    • 27.06.2020 16:47
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    'li 3 milletvekilinde virüs çıktı

    Halkların Demokratik Partisi'nin () 3 milletvekilinin yeni tip (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve doktor kontrolü altında bulundukları açıklandı.

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    Grup Başkanvekilleri ve imzasıyla yapılan ortak yazılı açıklamada, grup salonlarının da bulunduğu katta bir temizlik personelinin enfekte olduğunun hafta başında tespit edildiği hatırlatıldı.

    Bunun ardından çay ocağı, kat personeli, danışmanlar ve milletvekillerinin test yaptırmaları kararı alındığı belirtilen açıklamada, "Şu ana kadar yapılan testlerde toplamda 3 vekilimizin enfekte olduğu anlaşılmıştır. Vekillerimiz doktor kontrolü altındadır ve sağlık durumları iyidir. Yeni bir gelişme olması durumunda kamuoyunu bilgilendireceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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