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    • 27.06.2020 Gazete
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    İngiliz Üniversitesi'nden dünyayı sarsan araştırma: ABD ve 'da Kovid-19 hortlayacak

    İngiltere'deki ünlü  Üniversitesi, 45 ülkede 25 bin hastayı mercek altına aldı. ABD ve 'da Corona'nın hortlayacağını açıkladı. Türkiye, ikinci dalga tehdidi olmayan ülkeler arasında yer aldı.




    İngiltere'deki ünlü Oxford Üniversitesi, 45 ülkede 25 bin hastayı mercek altına aldı. ABD ve Avrupa'da Corona'nın hortlayacağını açıkladı. Türkiye, ikinci dalga tehdidi olmayan ülkeler arasında yer aldı.



    İKİNCİ DALGA GELİYOR
    ALMANYA
    UKRAYNA
    ABD
    İSVİÇRE
    BANGLADEŞ
    FRANSA
    İSVEÇ
    İRAN
    ENDONEZYA
    SUUDİ ARABİSTAN



    VAKA SAYISI DÜŞÜYOR
    TÜRKİYE
    BELÇİKA
    KANADA
    POLONYA
    PAKİSTAN
    BELARUS
    İTALYA
    İSPANYA
    SİNGAPUR
    HOLLANDA



    İYİ CORONALIM
    Türkiye'nin Coronavirüs ile mücadelesi dünyayı hayran bıraktı. Salgın, tedbirler sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.
    DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, küresel Coronavirüs vakalarında artış yaşandığını açıkladı. Bunun üzerine ülkelerde ikinci dalga paniği başladı.
    İNGİLTERE'NİN önde gelen eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi, risk taşıyan ülkeleri açıkladı.
    ARAŞTIRMADA, Almanya, Ukrayna, ABD, İsviçre, Bangladeş, Fransa, İsveç, İran, Endonezya ve Suudi Arabistan'da ikinci dalga riskinin fazla olduğu vurgulandı.



    TÜRKiYE, Belçika, Kanada, Polonya, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Belarus, İtalya, İspanya, Singapur ve Hollanda'da yeni bir dalganın görülmeyeceğini vurguladı. "Bu ülkeler, alınan tedbirleri uygulamaya devam etmeli" ifadesi kullanıldı.

    ABD'DEN REKOR
    ABD, Coronavirüs salgınına yenildi. Vakanın 2.4 milyon, can kaybının ise 124 bini aştığı ülkeden dün rekor haberi geldi! Bir günde 39 binden fazla kişide Coronavirüs tespit edildi.

    4 YENİ BELİRTİ
    CORONAVİRÜS'ÜN 4 yeni belirtisi daha tespit edildi. Buna göre virüsün kuluçka döneminde halsizlik, ishal, burun tıkanıklığı ile mide bulantısı ve kusmayla işaret verdiği belirlendi.



    CAN KAYBI DÜŞÜYOR
    Sağlık     Bakanlığı dün bin 396 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu 19 kişinin vefat ettiğini, bin 492 kişinin iyileşmesiyle birlikte Covid- 19 tedavisi tamamlananların sayısının 167 bin 198'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca, "Dün iyileşenler, yeni tanı konanlardan 96 fazla" dedi.




    GRİP GELMEDEN KURTULALIM
    Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, kasımdan itibaren mevsimsel grip dönemine girileceğini söyledi. "Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarda grip ölümcül olabilir. O zamana kadar COVİD vakalarını azaltmalıyız" dedi.



    VİRÜSE TÜRK IŞINI
    TÜRK Işın Tedavisi Yöntemi (TurkishBeam) dünyada ilk kez Diyarbakır'da Covid-19 tanısıyla yatan M.Ö. (46) adlı hastaya uygulandı. Tedavi sonrası hastanın testinin negatif çıkmasıyla 'Türk ışını' dünyaya umut oldu. Prof. Dr. Hikmet Selçuk Gedik, "İnşallah çalışmanın süreci nihayete erdiğinde bu yöntem Türk ışını olarak tüm dünyada kabul görecek" dedi.



    EYVAH POLİS
    İZMİR'DE Coronavirüs'ten korunmak için maske kullanımı zorunlu hale geldi. Dün, polis ekipleri en işlek caddeleri denetledi. Maske takmayanlara 900 lira para cezası kesildi.



    ATLI DENETİM
    Kocaeli Kandıra'da atlı jandarma timi dün devriye yaptı. Maske takmayanları ve sosyal mesafeye uymayanları uyardı.




    YENİ ZELANDA AVUSTRALYA'DA
    Corona salgını yeniden hortladı! Vaka sayıları hızla artmaya başladı. Vatandaşlar ikinci dalga nedeniyle paniğe kapıldı. Yeni Zelanda'da halk, marketlerden tuvalet kağıdı ve temizlik malzemeleri stokladı.




    İtalya'da da Coronavirüs'e karşı alınan tedbirler sıklaştırıldı. Normalleşmenin başladığı ülkede polisler gün boyu denetim yaptı.



    BABA ACI
    Manisa Kula'da Coşkun Çağlayan, Corona'yı yendi. Şunları söyledi: Babamı bu virüs nedeniyle kaybettim. Cenazesine bile gidemedim. Rabbim kimseye bu şekilde acılar yaşatmasın.


    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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