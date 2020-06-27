



TÜRKiYE, Belçika, Kanada, Polonya, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Belarus, İtalya, İspanya, Singapur ve Hollanda'da yeni bir dalganın görülmeyeceğini vurguladı. "Bu ülkeler, alınan tedbirleri uygulamaya devam etmeli" ifadesi kullanıldı.



ABD'DEN REKOR

ABD, Coronavirüs salgınına yenildi. Vakanın 2.4 milyon, can kaybının ise 124 bini aştığı ülkeden dün rekor haberi geldi! Bir günde 39 binden fazla kişide Coronavirüs tespit edildi.



4 YENİ BELİRTİ

CORONAVİRÜS'ÜN 4 yeni belirtisi daha tespit edildi. Buna göre virüsün kuluçka döneminde halsizlik, ishal, burun tıkanıklığı ile mide bulantısı ve kusmayla işaret verdiği belirlendi.