İngiltere'deki ünlü Oxford Üniversitesi, 45 ülkede 25 bin hastayı mercek altına aldı. ABD ve Avrupa'da Corona'nın hortlayacağını açıkladı. Türkiye, ikinci dalga tehdidi olmayan ülkeler arasında yer aldı.
İKİNCİ DALGA GELİYOR
ALMANYA
UKRAYNA
ABD
İSVİÇRE
BANGLADEŞ
FRANSA
İSVEÇ
İRAN
ENDONEZYA
SUUDİ ARABİSTAN
VAKA SAYISI DÜŞÜYOR
TÜRKİYE
BELÇİKA
KANADA
POLONYA
PAKİSTAN
BELARUS
İTALYA
İSPANYA
SİNGAPUR
HOLLANDA
İYİ CORONALIM
Türkiye'nin Coronavirüs ile mücadelesi dünyayı hayran bıraktı. Salgın, tedbirler sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, küresel Coronavirüs vakalarında artış yaşandığını açıkladı. Bunun üzerine ülkelerde ikinci dalga paniği başladı.
İNGİLTERE'NİN önde gelen eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi, risk taşıyan ülkeleri açıkladı.
ARAŞTIRMADA, Almanya, Ukrayna, ABD, İsviçre, Bangladeş, Fransa, İsveç, İran, Endonezya ve Suudi Arabistan'da ikinci dalga riskinin fazla olduğu vurgulandı.
TÜRKiYE, Belçika, Kanada, Polonya, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Belarus, İtalya, İspanya, Singapur ve Hollanda'da yeni bir dalganın görülmeyeceğini vurguladı. "Bu ülkeler, alınan tedbirleri uygulamaya devam etmeli" ifadesi kullanıldı.
ABD'DEN REKOR
ABD, Coronavirüs salgınına yenildi. Vakanın 2.4 milyon, can kaybının ise 124 bini aştığı ülkeden dün rekor haberi geldi! Bir günde 39 binden fazla kişide Coronavirüs tespit edildi.
4 YENİ BELİRTİ
CORONAVİRÜS'ÜN 4 yeni belirtisi daha tespit edildi. Buna göre virüsün kuluçka döneminde halsizlik, ishal, burun tıkanıklığı ile mide bulantısı ve kusmayla işaret verdiği belirlendi.
CAN KAYBI DÜŞÜYOR
Sağlık Bakanlığı dün bin 396 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu 19 kişinin vefat ettiğini, bin 492 kişinin iyileşmesiyle birlikte Covid- 19 tedavisi tamamlananların sayısının 167 bin 198'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca, "Dün iyileşenler, yeni tanı konanlardan 96 fazla" dedi.
GRİP GELMEDEN KURTULALIM
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, kasımdan itibaren mevsimsel grip dönemine girileceğini söyledi. "Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarda grip ölümcül olabilir. O zamana kadar COVİD vakalarını azaltmalıyız" dedi.
VİRÜSE TÜRK IŞINI
TÜRK Işın Tedavisi Yöntemi (TurkishBeam) dünyada ilk kez Diyarbakır'da Covid-19 tanısıyla yatan M.Ö. (46) adlı hastaya uygulandı. Tedavi sonrası hastanın testinin negatif çıkmasıyla 'Türk ışını' dünyaya umut oldu. Prof. Dr. Hikmet Selçuk Gedik, "İnşallah çalışmanın süreci nihayete erdiğinde bu yöntem Türk ışını olarak tüm dünyada kabul görecek" dedi.
EYVAH POLİS
İZMİR'DE Coronavirüs'ten korunmak için maske kullanımı zorunlu hale geldi. Dün, polis ekipleri en işlek caddeleri denetledi. Maske takmayanlara 900 lira para cezası kesildi.
ATLI DENETİM
Kocaeli Kandıra'da atlı jandarma timi dün devriye yaptı. Maske takmayanları ve sosyal mesafeye uymayanları uyardı.
YENİ ZELANDA AVUSTRALYA'DA
Corona salgını yeniden hortladı! Vaka sayıları hızla artmaya başladı. Vatandaşlar ikinci dalga nedeniyle paniğe kapıldı. Yeni Zelanda'da halk, marketlerden tuvalet kağıdı ve temizlik malzemeleri stokladı.
İtalya'da da Coronavirüs'e karşı alınan tedbirler sıklaştırıldı. Normalleşmenin başladığı ülkede polisler gün boyu denetim yaptı.