27 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi yapılan Şans Topu'nda heyecan sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından 21.15'te gerçekleştirilen çekilişlerin ardından Sayısal Loto'da haftanın kazanan sayıları netlik kazandı. Geçen hafta yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 117 bin 339 lira 54 kuruşluk ikramiye devretmişti. Peki, bu hafta hangi numaralara ikramiye isabet etti? İşte 27 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları

27 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

5 - 11 - 24 - 30 - 39 - 41