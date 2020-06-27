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    • 27.06.2020 13:42
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    Grup Başkanvekili 'e sosyal medyadan küfreden A.B. isimli şüpheli gözaltına alındı

    Son dakika haberi... Milletvekili ’in geçtiğimiz günlerde Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşması sonrasında sosyal medyada küfür ve hakaretler içerikli paylaşımlar yapan A.B. isimli şüpheli gözaltına alındı. A.B. bugün adli makamların karşısına çıkarılacak. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın özel haberi.

    Küfürbaz gözaltında!
    Grup Başkanvekili , önceki gün 'deki konuşması sırasında "Şu Meclis'te ortaklaşacağımız bir konu varsa kadın meselesidir. Siz kadınları bizden daha çok mu tutuyorsunuz? kadınları bizden daha fazla savunacak en son partidir" dedi. Zengin'in konuşması sonrasında sosyal medyada hakaretlere varan paylaşımlar yapıldı.



    AK Partili Özlem Zengin'e hakaret edenlerden biri de A. B. isimli şahıstı. Gözaltına alınan şüpheli Emniyet'teki işlemlerinin ardından mahkeme sevk edilecek.


    ZENGİN NE DEMİŞTİ?
    AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM'deki konuşmasında şu cümleleri kurmuştu: "Siz kadınları bizden daha çok mu tutuyorsunuz? HDP kadınları bizden daha fazla savunacak en son partidir. Bu ülkede AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu 'de. Partimizin daha evvel yaptığı kadın kongresinde şunu söylemiştim. Eğer Türkçe'de kelimelerin dişisi, erili olsaydı bir kadın kelimesi olurdu. AK Parti'yi inşa eden kadınlardır. O yüzden ben, kadın, erkek arkadaşlarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız biz yaptığımız çalışmalarda kadınların hayatını kolaylaştırmak için gayret ediyoruz. Sosyal güvenlikten, sağlık hizmetine aile politikalarımızda önce kadın vardır. Türkiye'de cinayetler gibi problemler var mıdır? Vardır… Bunu da çözmek için uğraşıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuda kanunların daha işler haline gelmesi için gayet sarf ediyoruz. Şu Meclis'te ortaklaşacağımız bir konu varsa kadın meselesidir. Siz kadınları bizden daha çok mu tutuyorsunuz? HDP kadınları bizden daha fazla savunacak en son partidir."

    DAMLA KAYA/SABAH

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