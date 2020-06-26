YKS (TYT, AYT, YDT) sınav süresi saati ve dakikası en çok aratılanlar arasına girmiş durumda. Milyonlarca üniversite adayı YKS sınavına girecek ve heyecan tavan yapmış durumda. 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günlerinde TYT, AYT, YDT oturumları olmak üzere farklı saatlerde gerçekleşecek olan 2020 YKS sınavında adaylar sınav saatinden 15 dakika öncesinde sınav salonlarına alınacak. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testinin (TYT) 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacağını belirten Aygün adaylara 165 dakika süre verileceğini ifade etti. İşte, YKS sınav saati ve sınav süresiyle ilgili ayrıntılı bilgiler. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Üniversite YKS sınava giriş belgesi renkli mi olmalı?
Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir. Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.
YKS barajı puanı kaç oldu?
Bu yılki sınava 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığını bildiren Aygün, Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, Temel Yeterlilik Testi (TYT) için geçen yıl verilen 135 dakikalık sürenin, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarıldığını, ayrıca merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanının da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildiğini hatırlattı.
12. sınıf soruları sorulacak mı?
2020-YKS'de adayların yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olacaklarının altını çizen Aygün, 12. sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacağını ifade ederek tüm adaylara başarılar diledi.
TYT ne zaman, sınav süresi ne kadar?
YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testinin (TYT) 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacağını belirten Aygün adaylara 165 dakika süre verileceğini ifade etti.
AYT ve YDT ne zaman sınav kaç dakika?
ÖSYM Başkanı Aygün ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) 28 Haziran Pazar günü saat 10.15'te Abaşlayıp 180 dakika olacağını, üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ise 28 Haziran'da saat 15.45'te başlayacağını ve adaylara 120 dakika süre verileceğini hatırlattı.
YKS SORULARI NASIL OLACAK?
Yaklaşık 2.5 milyon adayın yarışacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) geri sayım başladı. 27-28 Haziran tarihlerinde düzenlenecek sınav, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Sınavı olmak üzere 3 oturumda yapılacak. AYT'de 160, TYT'de ise toplam 120 soru sorulacak. YKS'nin ilk oturumu olan TYT'nin süresi bu yıl 165 dakika olacak. AYT'ye göre çok daha kolay olacak TYT'de her soru başına 1.4 dakika düşecek. Adaylar, 14 netle 170 puanlık barajı geçebilecek.
ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN'DEN AÇIKLAMA
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS ile ilgili açıklama yaptı. İşte açıklamanın tamamı:
Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecektir. Ancak sınav görevlilerimiz maskelerini çıkartmayacaktır. Sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binasında hazır olunuz. Sınava Giriş Belgesi ve Geçerli Kimlik Belgesi olmadan sınava giremeyeceğinizi unutmayınız. Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
YKS (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI) NEDİR?
YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.
Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.
1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)
2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)
3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.
1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor.
Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.
YKS'YE KİMLER GİREBİLİR?
YKS sınavına girebilmek için aranan özellikler aşağıdaki gibidir;
– 2020-2021 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler
– Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar
– Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar
– Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar YKS'ye girebilirler.
Durumları yukarıdaki şartlardan herhangi birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilirler ancak; bu adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye'deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri YKS kapsamı dışında olup bu yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.
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