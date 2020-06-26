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    • 26.06.2020 16:56
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    Ukrayna’da cami yakma girişimi son anda önlendi

    (SBU), şehrinde Neonazi örgüte mensup iki yakalandığını duyurdu.

    Ukrayna'da camiye çirkin saldırı! Son anda...

    (SBU), şehrinde Neonazi örgüte mensup iki yakalandığını duyurdu.

    SON ANDA ÖNLENDİ

    Ukrayna'nın Odessa şehrinde Neonazi örgüte mensup iki kişinin cami yakmaya çalıştıkları sırada son anda yakalandı. Ukrayna Güvenlik Teşkilatı SBU'dan yapılan açıklamada, Odessa'da dün gece iki kişinin, yanıcı maddelerin olduğu şişeleri bir camiye atmaya çalışırken son anda güvenlik güçlerince yakalandıkları bildirildi. Açıklamada, bu kişilerin evlerinde yapılan aramada, olayın planlanmasına ilişkin kayıtlara ve patlayıcı maddelere ulaşıldığı bildirildi. Saldırganların Neonazi örgütlere mensup olduğu belirtilen açıklamada, içlerinden birinin Odessa'ya gelmeden önce uzun süre 'da kaldığı belirtildi. SBU, söz konusu saldırganların arkasında Rus istihbarat birimlerinin olmasından şüphelendiklerini kaydetti.

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