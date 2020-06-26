İşte genelgenin detayları:

YKS'ye girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak

Sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak

Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak

Ayrıca daha önce illere gönderilen genelgeye ek olarak gönderilen yazı ile; YKS'nin yapılacağı okulların/ sınav merkezlerinin etrafındaki kırtasiyeler ile çalışanları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

Yine halihazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları yaptırmış olan yerli ve yabancı turistler; rezervasyonları yaptırdıkları konaklama tesisine; uçak, otobüs gibi toplu ulaşım araçları ve özel araçlarıyla gidebilecek

Yerli ve yabancı turistlerin konakladıkları tesise ait plaj bulunmaması halinde halk plajları dahil plajlardan yararlanabilecek, müze ve ören yerleri ile tarihi/ kültürel/ dini anıtları/ ibadethaneleri/ türbeleri ziyaret edebilecek

Bu hizmetleri sunacak işletme veya yerlerde çalışanlar kısıtlamadan muaf tutulacak