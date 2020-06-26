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    • 26.06.2020 16:57
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    Son dakika: 'dan, 'na destek veren 'a teşekkür

    Son dakika haberine göre , 'na 57 briket ev yardımıyla destek olan 'ın eşi 'a şükranlarını sundu.

    Bakan Soylu'dan Emine Erdoğan'a teşekkür!

    , Sadakataşı Derneği ile Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) aracılığıyla 'na 57 briket ev yardımıyla destek olan 'ın eşi 'a şükranlarını sundu.

    , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, Sadakataşı ve TOGEM dernekleri vasıtasıyla İdlib Kampanyası'na 57 briket ev yardımında bulundu. Minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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