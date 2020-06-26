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    • 26.06.2020 22:17
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    'de işlediği suçtan dolayı 'ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli ’da yakalandı

    ’de 8 yıl önce işlediği reşit olmayan birine yönelik suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan ve tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli 'da yakalandı.

    Interpol'ün aradığı suçlu Bulgaristan'da paketlendi!

    'de 8 yıl önce işlediği reşit olmayan birine yönelik suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan ve tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli 'da gözaltına alındı.

    Ülkenin kuzeydoğusundaki Tırgovişte () kenti savcılığının yaptığı yazılı açıklamada, Köksel E'nin 2012'de 'da reşit olmayan birisine yönelik işlediği cinsel saldırı suçundan dolayı 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

    TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEK
    Açıklamada, Bulgaristan'da geçici ikamet izni olduğu belirlenen ve Eski Cuma'ya bağlı bir köyde gözaltına alındığı belirtilen şüpheli hakkında Türkiye'ye sınır dışı işleminin başlatıldığı açıklandı.

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