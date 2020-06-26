Hakkari'nin Kavaklı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.





Güvenlik birimlerinden yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Kavaklı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyon devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.





