Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.06.2020 22:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.06.2020 22:41
    ABONE OL

    Son dakika: 'de hava destekli operasyon: 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre, 'nin Kavaklı bölgesinde,   ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

    'nin Kavaklı bölgesinde, ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.


    Güvenlik birimlerinden yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Kavaklı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

    Bölgede operasyon devam etmektedir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.


    Haberler Güncel Son dakika: Hakkari'de hava destekli operasyon: 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri