Hakkari'nin Kavaklı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Güvenlik birimlerinden yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Kavaklı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyon devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.