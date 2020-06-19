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    • 19.06.2020 13:38
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    Son dakika: Interpol tarafından aranan 'lı 2 kadın terörist 'te yakalandı

    Son dakika haberi... Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından terör örgütü üyesi olmak suçuyla aranan vatandaşı 2 kadın, ve emniyetin ortak operasyonuyla 'te yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık kararıyla 'ne gönderildi.

    INTERPOL arıyordu! MİT ve emniyet yakaladı

    'den bir grup teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği bilgisi üzerine güvenlik güçleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Doğan Güreş Paşa Mahallesi'nde belirlenen bir eve operasyon düzenledi.



    Operasyonda gözaltına alınarak kimlik kontrolü yapılan 2 kadının Çeçen uyruklu vatandaşı S.K. (29) ile R.E. (33) olduğu ve terör örgütü üyesi oldukları gerekçesi ile Interpol tarafından arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık kararıyla 'ne gönderildi.

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