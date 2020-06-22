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    • 22.06.2020 15:58
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    • 22.06.2020 15:58
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    Son dakika: 'de 'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

    Gelen son dakika haberine göre, 'nin ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta patlayıcı ve mühimmat bulundu.

    PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi!
    'de 'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

    Hakkari'nin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta patlayıcı ve mühimmat bulundu.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

    Bu kapsamda, 18 Haziran'da Yüksekova ilçesi Gürkavak köyü Hanamir Yaylası'nda düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi.

    Yapılan aramada, toplam ağırlıkları 8 kilo 500 gram olan 5 el yapımı patlayıcı, 32 pil, antitank roketatar mühimmatı, 9 ateşleyici, 4 roket atar sevk fişeği, 15 metre infilaklı fitil, basma düzenekli ateşleme anahtarı, 4 elektrikli fünye ve 50 metre patlayıcı yapımında kullanılan elektrikli kablo ele geçirildi.

    Patlayıcılar, olay yerinde imha edildi.

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