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    • 26.06.2020 10:44
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    Son dakika: bölgesinde teröristlerce tuzaklanan 6 havan mühimmatı imha edildi

    Gelen son dakika haberine göre, (), bölgesinde /'li teröristlerce tuzaklanan 6 havan mühimmatının Mayın ve () tarafından imha edildiğini bildirdi.

    Yaşam alanına tuzaklanan mühimmatlar imha edildi
    bölgesinde teröristlerce tuzaklanan 6 havan mühimmatı imha edildi

    (), Barış Pınarı bölgesinde /'li teröristlerce yaşam alanlarına tuzaklanan 6 havan mühimmatının Mayın ve () tarafından imha edildiğini bildirdi.

    MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/YPG'li teröristlerce, masum sivilleri hedef alacak şekilde yaşam alanlarına tuzaklanan 6 havan mühimmatı, her türlü emniyet tedbiri alınarak METİ timimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi."

    Haberler Güncel Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan 6 havan mühimmatı imha edildi
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