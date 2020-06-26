Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 64 şüpheliye yönelik 10 Haziran sabahı, Adana ile Mersin ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. 62 şüphelinin yakalanarak, gözaltına alındığı operasyonda, örgüte gönderilmek üzere toplanan 25 bin 800 dolar, 2 bin 75 euro, 5 bin 350 lira ile çok sayıda telsiz, cep telefonu, tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerden 15'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 27'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 5 şüpheli ise ev hapsine çarptırıldı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

'SOHBETLERİNİ SEVİYORUM'

Operasyon kapsamında evine baskın yapılan şüphelilerden Mehmet Sait Alanoğlu, 9'uncu kattan cep telefonunu sulama kanalına atmış, telefon sualtı polislerince kanaldan çıkarılarak incelemeye alınmıştı. Tutuklanan Mehmet Sait Alanoğlu'nun cep telefonunda, elebaşı Fetullah Gülen'e ait ses kayıtları olduğu tespit edildi.

Kırmızı bülten ile aranan FETÖ'nün sözde Güney Afrika imamı Necdet İçel ile görüştüğü, aldığı talimatlar doğrultusunda örgüte finansman sağladığı iddia edildi.