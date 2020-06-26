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    • 26.06.2020 15:37
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    Son dakika: açıkladı: , kampanyasına 57 briket ev yardımında bulundu

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanı , Başkan Erdoğan'ın eşi 'ın kampanyasına 57 briket ev yardımında bulunduğunu açıkladı.

    Emine Erdoğan'dan İdlib'e dev yardım

    İçişleri Bakanı , Başkan 'ın eşi 'ın Sadakataşı ve Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM) dernekleri vasıtasıyla kampanyasına 57 briket ev yardımında bulunduğunu açıkladı.

    , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, Sadakataşı ve TOGEM dernekleri vasıtasıyla İdlib kampanyasına 57 briket ev yardımında bulundu. Minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Soylu açıkladı: Emine Erdoğan, İdlib kampanyasına 57 briket ev yardımında bulundu
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