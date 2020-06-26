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    • 26.06.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan'dan ev müjdesi: Türkiye, dünyanın her yerindeki mazlumların umudu oluyor

    Türkiye, İdlib’e 50 bin briket ev yapacak. Başkan Erdoğan, İdlib konulu toplantıya telefonla bağlandı, “50 konut da biz söz vermiş olalım” dedi ve kampanyaya destek verdi.

    Ev müjdesi

    Ankara 'İdlib' konulu istişare toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 bin 785 briket ev taahhüdünü 50 bine çıkardıklarını söyledi. Toplantıya telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da "50 konut da biz söz vermiş olalım" dedi. Bakan Soylu daha sonra Twitter hesabından, "İdlib'de, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hedefimiz, 50.000 briket ev yapmak. Bu evlerin 10.762'si tamamlanmış durumda. Temmuz sonuna kadar 20 bin, Kış gelmeden de 50 bin briket evi tamamlamak istiyoruz. Mazlumlar için desteğinizi bekliyoruz" diye yazdı.

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