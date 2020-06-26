KULLANILMASI HALİNDE ORTAYA ÇIKACAK BÜYÜK RİSKLER!

1-) Bu araçların zorunlu mali sorumluluk sigortası yapılamayacağından trafik kazası gibi nedenlerle üçüncü şahıslara verilen maddi ve manevi zararın tazmininde güçlükler yaşanacağı ifade ediliyor.

2-) Motorlu taşıtları kullanacak kişiler için sürücü belgesi zorunluluğu bulunuyor. Bu araçları kullanan kişilerde sürücü belgesi aranıp aranmayacağı ve hangi sınıf sürücü belgesi ile kullanılacağı belirlenemeyecek.

3-) Tescil edilen motorlu araçlar belirli aralıklarla muayeneden geçirilmekte. Bu araçların tescil edilemeyeceğinden muayenelerinin hangi kriterlere göre ve hangi sürelerle yapılacağı konusunda tereddütler yaşanacağı ifade ediliyor.

4-) Karayolunda kullanılacak motorlu/motorsuz taşıtların uyacağı kurallar Karayolları Trafik Kanunu'na belirlenmiş. Bu araçların karayolu taşıtı kapsamına girmediğinden hangi kurallara göre kullanılacağı, denetleneceği ve kurallara uyulmaması halinde yapılacak işlemlerin neler olacağı belirsiz…

5-) İthal edilen bu araçların tip onay belgesine istinaden verilen uygunluk belgesi bulunmadığından ağırlıkları, fiziki yapısı, taşıma kapasiteleri, kullanılacak karayolu güzergâhın eğimi/fiziki yapısı dikkate alındığında araç aksamından kaynaklanan tek taraflı ya da ağırlıklı olarak yayaya çarpmalı trafik kazası riskleri oluşacağı ifade ediliyor.