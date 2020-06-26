Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri! 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı genelgesi!

27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı genelgesi! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri yasağa sayılı saatler kala vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Milyonlarca öğrenci ve ailesi yarın yapılacak YKS sınavı için geri sayım yapıyor. Sınava gidecek ve dönecek ailelerin mağduriyet yaşamaması amacıyla hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın hangi saatlerde olacağı da İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi ile duyuruldu. İşte, 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı genelgesi!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

YKS'ye girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak

Sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak