26 Haziran korona son durum tablosu: Koronavirüs ölüm, vaka ve iyileşen kişi sayısı kaç oldu?

26 Haziran korona son durum tablosuna dair son bilgiler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugünün güncel verilerini açıklayıp açıklamadığını öğrenmek istiyor. Dün açıklanan verilere göre, 52 bin 303 test yapıldı, 1458 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 1472 kişi iyileşti. Peki, koronavirüs ölüm, vaka ve iyileşen kişi sayısı kaç oldu? İşte detaylar...
KORONAVİRÜS ÖLÜM, VAKA VE İYİLEŞEN KİŞİ SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Haziran vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.
25 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 52 bin 303 test yapıldı, 1458 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 1472 kişi iyileşti.
Toplam test sayısı 3 milyon 135 bin 424, vaka sayısı 193 bin 115, vefat sayısı 5 bin 46 olarak kayıtlara geçti.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 941, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 369, toplam iyileşen hasta sayısı ise 165 bin 706 oldu.
"YENİ VAKA SAYILARIMIZ TEDBİRLERİN AZALDIĞINI GÖSTERİYOR"
Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye'den iyi haberler verelim." ifadelerini kullandı.
BAKAN KOCA'DAN YKS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE TAVSİYE
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere iyi dinlenmelerini ve iyi uyumalarını tavsiye etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu ve "Eyvah üçgenin iç açıları toplamını evde unuttum." esprisinin yer aldığı görseli paylaştı.
Koca, mesajında, "Hepimizin başına gelen, YKS'de sizin de başınıza gelecek. Sınav kaygısından kaynaklanan anlık unutmalar, beyninizin size şakasıdır. Bugün iyi dinlenin. Uykunuzu tam alın. Kahvaltıda aceleci olmayın. Sınavda, kapıdan içeri girerken geride kalanları unutun. Çok başarılar, sevgiler." ifadelerini kullandı.