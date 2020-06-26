26 Haziran korona son durum tablosu: Koronavirüs ölüm, vaka ve iyileşen kişi sayısı kaç oldu?

26 Haziran korona son durum tablosuna dair son bilgiler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugünün güncel verilerini açıklayıp açıklamadığını öğrenmek istiyor. Dün açıklanan verilere göre, 52 bin 303 test yapıldı, 1458 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 1472 kişi iyileşti. Peki, koronavirüs ölüm, vaka ve iyileşen kişi sayısı kaç oldu? İşte detaylar...

KORONAVİRÜS ÖLÜM, VAKA VE İYİLEŞEN KİŞİ SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Haziran vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.