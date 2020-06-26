2020 YKS üniversite sınavından barajı geçmek için kaç net yapmak lazım? YKS hangi testten kaç net gerekir?

YKS hangi testten kaç net gerekir? 2020 YKS sınavı heyecanı başladı. Sınav heyecanının başlamasıyla birlikte YKS üniversite sınavından barajı geçmek için kaç net gerektiği de araştırılıyor. Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak. 2020 YKS puan türlerine göre 180 puan barajı geçmek için hem TYT sınavında hem de AYT sınavında belirli sayıda net çıkarmak gerekmektedir. Peki 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) barajını geçmek için kaç net gerekir? TYT barajı için kaç ne gerekir?Peki, YKS'den barajı geçmek için kaç net yapmak gerekiyor? YKS'de hangi testler yer alacak? Hangi testten kaç net yapmak gerekiyor?

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