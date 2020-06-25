81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı geçen hafta YKS'nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günleri belirli saatler arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıklamıştı. Peki, 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı kaçta başlayacak ve bitecek? İşte genelgede yer alan bilgiler...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'te tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'te tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'te tamamlanacak olan YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.