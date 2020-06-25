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    • 25.06.2020 20:59
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    Son dakika: 'da meydana gelen 5,4'lük sonrası bölgeye çadır gönderildi

    Son dakika haberine göre, 'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki de en fazla hasarın yaşandığı mahalleye çadır gönderildi. Valilikten yapılan açıklamada, depremden etkilenen kırsal mahallelerde yaraların sarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    Deprem bölgesine çadır gönderildi

    'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki de en fazla hasarın yaşandığı mahalleye çadır gönderildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, depremden etkilenen kırsal mahallelerde yaraların sarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.


    Depremin ardından söz konusu mahallelerde incelemelerin yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Depremden en çok etkilenen Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'ne çadır sevki yapılmıştır. Diğer mahallelerde de yapılacak ön hasar tespit çalışmaları sonrası geçici barınma için çadır dağıtımı gerçekleştirilecektir. Ayrıca depremzede vatandaşlarımıza Kızılay tarafından bu akşam kumanya dağıtılacak, yarından itibaren ihtiyaç olan mahallelerde sıcak yemek dağıtımı yapılacaktır."

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