25 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları hakkındaki araştırmalar bu saatlerde artış gösterdi. Geçen hafta Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre 6 bilen çıkmayınca 11 milyon 561 bin 981 lira 70 kuruşluk ikramiye devretmişti. Gözler akşam saatlerinden itibaren haftanın şanslı sayılarına çevrildi. Peki, 25 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre hangi sayılar ikramiye kazandı? İşte haftanın kazanan numaraları...
25 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
11 - 16 - 18 - 35 - 39 - 43
SÜPER LOTO NEDİR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE KİM NE KADAR KAZANDI?
Süper Loto ve Para Loto oyunlarının çekilişleri yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 661. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 7, 8, 20, 37, 43 ve 46 olarak belirlendi.
Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 11 milyon 561 bin 981 lira 70 kuruşluk ikramiye devretti.
Öte yandan internet üzerinden oynanan "Para Loto"nun da 3. hafta çekilişinde aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 721 bin 199 lira 26 kuruşluk ikramiye devretti.