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    Son dakika: ’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik iki kritik gözaltı

    Terör örgütü DHKP-C’nin iki kritik ismi ’da yakalandı. Örgütün avukatlık yapılanmasında faaliyet yürüttüğü öğrenilen şüphelilerden birinin ‘Turuncu’ kategoride aranan teröristlerden olduğu saptandı. İşte Sabah'tan 'ın özel haberinin detayları...

    İstanbul’da iki kritik gözaltı

    Terör örgütü DHKP-C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.



    Özgür Yılmaz

    "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan ile Yine 10 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilen Süleyman Gökten 'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler gözaltına alındı.



    Süleyman Gökten




    Özgür Yılmaz'ın İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar listesinde turuncu kategoride bulunduğu öğrenildi.

    Şüpheliler yarın Adliyeye çıkarılacaklar.


    Nazif KARAMAN / SABAH

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