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    • 25.06.2020 21:57
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    Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Macron'dan görüşmesi

    Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Emanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde , ve ekonomideki son gelişmeler ele alındı.

    Yunanistan kapı kapı dolaşıyor!
    Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Emanuel Macron ile 30 dakikalık telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



    GÜNDEM DOĞU AKDENİZ VE TÜRKİYE
    İki lider görüşmede , ve ekonomideki son gelişmeleri ele aldı.



    Miçotakis ve Macron'un görüşmede Temmuz ayındaki liderler zirvesinde Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler konusunda ortak tutum takınma konusunu ele aldıkları iddia edildi.

    ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI BÖYLE İTİRAF ETMİŞTİ: DESTEKLEDİĞİMİZ HAFTER SAVAŞI KAYBEDİYOR
    Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ulusal güvenlikten sorumlu danışmanı Thanos Dokos, Yunan medyasına açıklamalarda bulundu. Dokos, Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) karşı darbeci General Halife Hafter'e destek verdiklerini ifade etti. Dokos, Libya'daki son duruma yönelik yaptığı açıklamada, "Bizim güvenip destek vermiş olduğumuz Hafter, öyle görünüyor ki savaşı kaybetmekte ve sayılı siyasi günleri kalmakta" şeklinde konuştu. Dokos, Yunan hükümetinin Hafter'e bağlı birliklerin UMH güçlerine karşı yeterli kapasitede olmadığını kabul ettiğini belirtti.

    Dokos'un söz konusu açıklamalarının ardından Yunan tarafında darbeci Hafter'in Libya'daki savaşı kaybetmiş olduğu yönünde yorumlar yapılmaya başlandı.

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