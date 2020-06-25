Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın 16.30'da gençlerle video konferans yöntemiyle bir buluşma gerçekleştirecek. Yayını Cumhurbaşkanımızın YouTube kanalı, Facebook sayfası, Twitter ve Instagram hesaplarından canlı olarak takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
Başkan Erdoğan gençlerle video konferans buluşması gerçekleştirecek
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesapları ve Cumhurbaşkanlığının YouTube kanalından yarın bir video konferans gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan canlı yayınında gençlerle buluşacak.
Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın 16.30'da gençlerle video konferans yöntemiyle bir buluşma gerçekleştirecek. Yayını Cumhurbaşkanımızın YouTube kanalı, Facebook sayfası, Twitter ve Instagram hesaplarından canlı olarak takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.