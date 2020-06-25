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    • 25.06.2020 22:49
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    Başkan Erdoğan gençlerle video konferans buluşması gerçekleştirecek

    Son dakika haberleri... Başkan resmi sosyal medya hesapları ve Cumhurbaşkanlığının kanalından yarın bir video konferans gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan canlı yayınında gençlerle buluşacak.

    Başkan Erdoğan gençlerle buluşacak

    Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız , yarın 16.30'da gençlerle video konferans yöntemiyle bir buluşma gerçekleştirecek. Yayını kanalı, Facebook sayfası, Twitter ve Instagram hesaplarından canlı olarak takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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