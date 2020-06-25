Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu çatısı altındaki bilim insanları tarafından geliştirilen Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi üretildi.

Ruhsatlandırma aşamasına gelen yerli sentez ilacın ilk numunesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a geçtiğimiz günlerde sunuldu.

DIŞA BAĞIMLILIK BİTECEK

Pandemi sürecinde çok kısa bir süre içerisinde yerli solunum cihazı geliştirerek ortaya çıkan ihtiyacı fazlasıyla karşılayıp ürünün ihracına da başlayan Türkiye, Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat sürecini tamamlaması ile seri üretime geçilecek ilaç sayesinde dışa bağımlı olmadan tedavi süreçlerini yönetebilecek.





Türk mühendisleri tarafından rekor hızda üretilerek dünyaya ihraç edilen yerli yoğun bakım solunum cihazının ardından yeni bir başarı hikayesinin daha yazıldığı projenin başında ise Doç. Dr. Mustafa Güzel bulunuyor.

40 GÜNDE ÜRETİLDİ

ABD'de bilimsel çalışmalar yürütürken Başkan Erdoğan'ın milli ilaç söylemlerinden etkilenerek yurda dönüş yapan Güzel, Zeynep Atabay Taşkent ile koordine ettikleri süreçte ortaya çıkan ilk yerli COVID-19 ilacını 32 kişilik ekiple 40 gün gibi kısa bir sürede ortaya çıkarmayı başardı.





Ruhsatlandırma aşamasında olan ilaca ilişkin Doç. Dr. Mustafa Güzel Yenisafak.com'a konuştu;

BİR HAFTAYA RUHSAT SÜRECİ TAMAMLANABİLİR

İlacın halen ruhsat alma sürecinde olduğunu ve ruhsatlandırma sürecinin tamamlanmasıyla tamamen yerli ham madde ile sentezlenmiş bir ilacın ortaya çıkacağını kaydeden Güzel, ruhsatlandırmayla ilgili sürecin haftaya sonuçlanacağını düşündüklerini, sürecin hızlanması için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile de bir görüşmelerinin olacağını dile getirdi.

DIŞARIDAN ALIMA GEREK KALMAYACAK

İlacın ruhsatının çıkmasıyla en kısa sürede ihracının da mümkün olduğunu belirten Güzel, iç piyasada ise dışarıdan alınan muadili ilaca gerek kalmayacağını, koronavirüse karşı üretilen yerli ilacın ihtiyaç duyulan tüm noktalara teslim edilmeye başlanacağını aktardı.

AŞI İÇİN TAKVİM 2021

Koronavirüse karşı aşı sürecinin uzun süreceğini ve kendi tahminlerine göre bu üretimin 2021 yılını bulabileceğini dile getiren Güzel, aşı bulunana kadar virüse karşı 3 ilacın ön plana çıktığını bunlardan birisinin ise yerli sentez üretimini yapmayı başardıkları Favipiravir olduğunu ifade eden Güzel, ilacın koronavirüse karşı oldukça etkin olduğunu belirtti.

KORONAVİRÜSE KARŞI ÇOK ETKİLİ

Yerli sentez üretimi gerçekleştirilen ilacın koronavirüse karşı oldukça etkili olduğunun da altını çizen Güzel, ''Bir arkadaşım Covid-19'a yakalandı ve çok ağır geçirdi bu süreci. Kendisini direk bu ilaç ayağa kaldırdı. Bana tedavi sonrası dönüş yaptı: ''Hocam sizlerden Allah razı olsun. Ben koronavirüsü çok ağır geçirdim. Ama bu ilacı kullanarak ayağa kalktım. Hizmetleriniz daim olsun.'' dedi.

YENİ BİR MOLEKÜL BULMADIK

Yeni bir molekül bulmadıklarının yeniden altını çizerek ortaya çıkan kavram tartışmasına da son vermek isteyen Güzel konuşmasını şöyle sürdürdü;

''Daha önce Covid-19'a karaşı kullanılan ilacı yerli imkanlarla ve ham maddeyle geliştirdik. Zaten malum koronavirüs olduktan sonra ülkeler kapandı. Uçaklar çalışmadı, gümrükler kapandı. Dolayısıyla bu tarz olağanüstü durumlar yerli üretimlerin ne kadar kritik olduğun bir kez daha gözler önüne serdi.''





10 MİLYON LİRA HARCANDI

İlacın Atabay Kimya bünyesinde geliştirildiğini belirten Güzel, maliyetine ilişkin ise, TÜBİTAK'ın kendilerine 1.7 milyon lira gibi bütçe sunduğunu, Atabaylar'ın ise ham madde için ciddi bir kaynak kullandığını ve toplamda araştırma ve ürün geliştirme dahil 10 milyon lira gibi bir rakamın harcandığını belirtti.

FAVİPİRAVİR NEDİR?

Japonlar tarafından geliştirilen bir ilaç olan Favipiravir 2014 yılından beri Japonya'da ve bazı ülkelerde satışta. Virüslerle mücadele eden Favipiravir'in yapılan denemelerde herhangi bir ters etki göstermediği ve koronavirüsünün tedavisinde faydalı olduğu Çinli yetkililer tarafından açıklanmıştı.