Corona virüsle mücadele kapsamında alınan önlemler sonuç verdi ve vaka sayısı ile ölü sayısı günden güne azaldı. Bununla birlikte iyileşen hasta sayısında da ciddi bir artış var. Türkiye, yerli ve milli corona ilacı için düğmeye bastı. Laboratuvar ortamında virüsü nötraliza hale getiren yerli corona ilacı için ruhsatlandırma çalışmaları başlatıldı. Klinik çalışmalar bittikten sonra sonuçların olumlu çıkması durumunda seri üretime de geçilecek. Son dakika haberine göre yerli corona ilacı TR-C 19'un üretileceği yer de belli oldu.