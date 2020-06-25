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    • 25.06.2020 23:26
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    Sağlık Bakanı Koca uyardı: Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır

    sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ' azaldı' yönündeki bilgilerin doğru olmadığını ifade etti. Koca açıklamasında, "Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. " ifadelerini kullandı.

    Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır

    sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ' azaldı' yönündeki bilgilerin doğru olmadığını ifade etti.

    Koca açıklamasında, "Virüsün yayılma hızı azaldı. Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından bu yana küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı." ifadelerine yer verdi.

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