Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.06.2020 20:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.06.2020 20:43
    ABONE OL

    Son dakika: 'da terör örgütü şüphelisi tutuklandı

    Son dakika haberine göre, 'ın Reyhanlı ilçesinde, hesabı üzerinden örgütsel içerikli paylaşımlar yaptığı da belirlenen terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.

    Hatay'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı

    'ın Reyhanlı ilçesinde, terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl Reyhanlı ilçesindeki mezarlıklara zarar verilmesi olayına da karıştığı belirlenen şüpheli B.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

    Ekipler, hesabı üzerinden örgütsel içerikli paylaşımlar yaptığı da belirlenen şüpheli B.A'yı operasyonla yakaladı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



    Haberler Güncel Son dakika: Hatay'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri